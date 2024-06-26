巴黎奧運｜菲比斯指處理中國泳手事件失效　轟國際反禁藥組織執行規則不一

美國的前泳手，13面奧運金牌得主的菲比斯（Michael Phelps）在周二（25日）出席美國國會的聽證會，就有關國際反禁藥組織（WADA）處理中國泳手被指藥檢呈陽性的處理問題。菲比斯批評WADA在執行處理禁藥規則不一致，引起清白的運動員困惑以及對未來比賽公平性的憂慮。
有關的聽證會，是要求美國的司法部及國際奧委會（IOC）調查WADA及中國反禁藥組織在處理陽性個案的手法。菲比斯在聽證會上，與另一位泳手的艾莉臣舒密特（Allison Schmitt）形容，他們需要付出很長的時間去證明他們是在公平競技，然而這他們指這些規則沒有得到公平執行，他特別指出了俄羅斯及中國，允許運動員避過禁藥的檢測。菲比斯認為：「我們要他們（WADA）承擔責任，他們是應該將自己放在分離的小島上。」
質疑WADA規則失效
菲比斯又指出，在處理中國泳手被指藥檢不合格的事件上，顯示出WADA的處理有所不足，他要求國會利用影響力，要求WADA確保機構是獨立而且有效。「WADA再次屈服在國際體育組織的壓力，這不應合理地認為是巧合。」菲比斯指：「一些好友們可能受到WADA對20多個中國泳手藥檢陽性的調查失效而受影響，他們很多人可能終生就活在假設之中。」他續說：「作為運動員，我們不能再盲目相信WADA，這組織持續地證明他們失效以及無法在全球一致地執行他們的規則。」
菲比斯與舒密特在聽證會都指WADA無法在所有國家及比賽採取一套相同的規則，他們認為包括要求運動員可以在藥檢官員前提交樣本證明是他們自己是讓比賽清白的重要方法。而菲比斯指，自己一年被檢測150次，但其他選手可能在其運動員生涯只驗30至40次。菲比斯指出：「如果我可以控制好自己，造出最好的自己，應該是這樣已經足夠。而我想人們都在這樣做，然而有些人在欺詐，這應該作出改變。所以我想為甚麼我們今日要在這裡，這是要為下一代作出改變而戰鬥。」