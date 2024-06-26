巴黎奧運 | 謝影雪鄧俊文領4新成員戰奧運 盼保持初衷及養好傷

香港體育學院聯同中國香港羽毛球總會舉辦傳媒邀請日，出戰巴黎奧運的中國香港羽毛球運動員，包括混雙「左手配」鄧俊文／謝影雪、男單李卓耀、女單盧善恩、女雙楊雅婷／楊霈霖，與教練和分享備戰情況及期望。當中4度出戰奧運的大師姐謝影雪寄語大家放下壓力，但同時要保持好勝心。

香港羽毛球隊分途出戰4個項目 中國香港羽毛球總會表示為了鼓勵香港的成績和將來的表現，今次「奧運會獎勵金」將超過600萬港元。在今年2024巴黎奧運中，代表香港出戰奧運的羽毛球隊的運動員有鄧俊文，謝影雪（混雙）、李卓燿（男單）、盧善恩（女單）、楊雅婷，楊霈霖（女雙），分途出戰4個項目。

「鄧謝配」接下來一個月作最後調整 再戰奧運的謝影雪表示：「接下來的一個多月專心養傷，與鄧俊文培養好默契」。亦分享到自己曾得到不錯的成績，心態開始鬆懈，希望自己能像當初一樣保持緊張和好勝的心，勿忘初衷。 鄧俊文説到雖然在之前的兩場比賽中戰敗中國隊，可是這樣反而能看清自己在各方面的弱點，加以改進。由於這次會是他們搭檔組合的最後一次參與奧運，令他更珍惜每一節的訓練和比賽，不想留下遺憾。

總教練何一鳴巴黎奧運後離任 羽毛球總教練何一鳴表示羽毛球隊將會在7月19號遠飛巴黎準備比賽，趁著最後的訓練機會，亦請了印尼隊的男雙運動員和廣東隊球手來幫助他們訓練。同時，這次的巴黎奧運過後，何一鳴將會離任總教練一職。他表示是時候放鬆自己和彌補盡家庭應有的責任，多給予年輕教練機會。

男單新星李卓燿改變了不少 這次的男單的李卓燿自信滿滿，目標爭奪金牌。説到自己會把每一步做到最好。同時也分享到新上任的黃綜翰教練能夠幫助他保持穩定的情緒和狀態。這樣能使他感到放心和自信。黃教練表示李卓燿有努力改善自己不足的地方，看得出他變得更成熟。同時也對自己的要求越來越高。

