歐洲國家盃｜丹麥16強遇德國　圖創造32年前「童話」

歐洲國家盃在周日（30日）凌晨展開淘汰賽的階段，其中東道主德國會對丹麥。丹麥賽前指，對手是今屆熱門，但仍相信球隊是有能力擊敗德國，並且重複在32年前奪標的「童話」。 在1992年的決賽擊敗德國，歷史性首奪歐洲國家盃冠軍的丹麥，今次再碰上德國。守將的維斯達加（Jannik Vestergaard）賽前就表示：「我們都知道贏下錦標可能會令人沮喪，不過我們就是喜歡作為不被看好的一方。德國隊是熱門，不過我們就是喜歡為對手帶來痛苦，然後發揮我們的優勢。」

主帥曉文（Kasper Hjulmand）指：「在開始的時候，我考慮德國是其中一支的熱門，不過他們對上我們就真是不幸了。他們是有質素和天賦，並在分組好好地展露實力，不過我們都有質素和實力，他們要擊敗我們得要發揮得超級好才行。」 德國後防或缺魯迪格 德國主帥尼高士文（Julian Nagelsmann）就表示：「丹麥是一支組織嚴密的球隊，在這階段他們的防守具侵略性，並且有好厲害的快速反擊。他們有好多有經驗的球員在陣，並且有好清晰的架構。這肯定是一個很艱難的對手。過去德國與丹麥在賽事碰頭4次，雙方各贏2次。