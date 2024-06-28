歐國盃奪標大熱之一英格蘭，周日深夜將會在德國蓋爾森基興舉行的16強戰出戰斯洛伐克。「三獅兵團」開賽以來受盡批評，但幸運地走入對手偏弱的淘汰賽下線區，考慮到英軍主帥修夫基堅持保守，懶理批評，一心只想穩中求勝，今場還是博[2.5]「入球」細盤更穩(球賽編號FB8639，7月1日00:00開賽)。

人強馬壯的英格蘭3場分組賽只得1勝2和，合共入2球失1球，進攻組織明顯有問題，修夫基用人與戰術被外界圍攻。修夫基上仗對斯洛文尼亞時已收起阿歷山大阿諾特，改用干拿加歷查，並將陣式由「4-2-3-1」改為「4-3-3」，可惜大軍表現依然一般。半場入替加歷查的高比明奴，反而提升中場攻守連繫及活力，且看今仗高比明奴會否擔正。

菲爾科頓或缺陣

另外，在英超備受讚賞的菲爾科頓仍未踢出本人水平，日前因家庭原因暫時離隊未知能否上陣，但高爾彭馬應可勝任攻堅位置，或有意外收獲；而隊長哈利卡尼在沉重壓力下發揮一般，英軍今仗繼續可勝不穩。