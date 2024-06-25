歐洲國家盃｜匈牙利華加顴骨骨折完成手術　料周三可以出院（更新）

【6月25日更新】匈牙利前鋒巴拿巴斯華加（Barnabas Varga），在歐洲國家盃對蘇格蘭意外重創後，於周一（24日）更新了最新狀況。這位29歲前鋒在意外後造成多處大大小小的骨折，周一透過太太的社交媒體帳號交代狀況，他表示事後收到很多支持及鼓勵，並感謝所有的人。又指已完成手術，並預計在休養後，最快可以在周三（26日）出院。

華加在攻門時與古安的碰撞受傷，一度在場內昏迷，並由隊友拉起圍布。在賽後羅斯曾經表示：「我從球員聽到的是，他好像沒有知覺，所以每個人都擔心其情況，同時也擔心醫生來得有點遲，可能是他們未理解這是危險的狀況。」匈牙利的足協在事後於社交媒體，更新華加的狀況，指他被送到斯圖加特的醫院，並指會在之後更新消息。

羅斯及後接受訪問，更新華加的狀況：「華加現在沒問題。不幸地他需要接受手術，因為他有骨折。我們會看看，不過我們可以晉級的話，肯定他不能跟我們一起。」羅斯表示華加仍然是「健康」的，以及「沒有任何生命危險」。華加及後確認是顴骨出現骨折。