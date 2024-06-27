歐洲國家盃｜土耳其一球險勝晉級　捷克十人應戰展鬥志

捷克十人應戰半場守和 土耳其進攻無門 今場非勝不可的捷克於20分鐘便傳來壞消息，中場安東連巴拿克（Antonin Barak）因侵犯土耳其球員而領今場第二張黃牌，「兩黃一紅」被逐離場。 十人應戰的捷克不得不縮後防守，之後土耳其攻勢一面倒。面對捷克的「血肉長城」，土耳其的攻勢顯得隔靴搔癢，多次組織都未能射門，僅能以數次遠射來製造機會。 上半場最有威脅的射門反而來自捷克。臨完半場前44分鐘，捷克憑著一次防守反擊，左翼衛大衛祖拉錫（David Jurasek）接應直線迎成半單刀，一記勁射卻被土耳其門將甘奧高（Mert Gunok）撲出，最終兩隊半場打成0:0平手。

巴拿克「兩黃一紅」全紀錄：