歐洲國家盃｜土耳其一球險勝晉級　捷克十人應戰展鬥志

歐國盃完成最後一輪分組賽！
F組最後一輪分組賽，由捷克對陣土耳其。為求出線，賽前非勝不和的捷克早早因有球員被逐離場而十人應戰，更一度落後，仍能憑著韋斯咸中場蘇錫克（Tomas Soucek）的入球一度追平土耳其。
然而，下半場補時階段土耳其憑辛克杜辛（Cenk Tosun）的絕殺入球，以2:1險勝捷克，以F組次名出線16強。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
捷克十人應戰半場守和 土耳其進攻無門
今場非勝不可的捷克於20分鐘便傳來壞消息，中場安東連巴拿克（Antonin Barak）因侵犯土耳其球員而領今場第二張黃牌，「兩黃一紅」被逐離場。
十人應戰的捷克不得不縮後防守，之後土耳其攻勢一面倒。面對捷克的「血肉長城」，土耳其的攻勢顯得隔靴搔癢，多次組織都未能射門，僅能以數次遠射來製造機會。
上半場最有威脅的射門反而來自捷克。臨完半場前44分鐘，捷克憑著一次防守反擊，左翼衛大衛祖拉錫（David Jurasek）接應直線迎成半單刀，一記勁射卻被土耳其門將甘奧高（Mert Gunok）撲出，最終兩隊半場打成0:0平手。
巴拿克「兩黃一紅」全紀錄：
查漢奴古狂抽「網仔」建功 捷克憑「手榴彈」追平
下半場土耳其繼續搶攻，於52分鐘終於找到破門方法，約錫克（Ismail Yuksek）於禁區頂娥眉月位置傳予埋伏左路的查漢奴古（Hakan Calhanoglu），這名土耳其隊長立即勁射遠柱死角破網，為球隊先開紀錄領先1:0。土耳其於65分鐘曾有擴大優勢的機會，翼鋒耶迪斯（Kenan Yildiz）右路快放「落底」傳中，門前的小將艾達古拿（Arda Guler）在小禁區內無人看管之下居然「射空氣」。
事後證明這次失機代價相當大，只因僅僅1分鐘後，捷克便成功追平。十人應戰的捷克以界外球「手榴彈」戰術，傳予禁區內的蘇錫克頭槌二傳，前鋒湯馬士卓利（Tomas Chory）與土耳其門將甘奧高跳起爭搶皮球，甘奧高在湯馬士卓利的干擾下跳起接球時居然「甩手」。湯馬士卓利立即射門，卻被土耳其中堅亞卡甸（Samet Akaydin）「護空門」，隨後蘇錫克補射破網。視像助理裁判（VAR）在觀看重播後，認為湯馬士卓利跳起爭球時並未有侵犯門將，故宣佈入球有效，捷克追平比數1:1。
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土耳其絕殺「無仇報」 完場後再度「見紅」
成功追和的捷克雖然在比賽末段極積反撲，但始終未能再次攻破土耳其的大門，反被土耳其在臨完場補時階段憑著一次反擊絕殺。土耳其中場奧簡高古（Orkun Kokcu）於94分鐘中路策動反擊，先推進再傳予左路的辛克杜辛。這名效力比錫達斯的前鋒，從左路推過兩名捷克守衛殺入中路起腳破網。這個最後階段的入球為土耳其帶來2:1的勝局，全取三分。
完場後，雙方球員於球場上有所衝突，最終球證向捷克球員湯馬士卓利出示紅牌，向蘇錫克及艾達古拿出示黃牌。
兩隊各得一分後，捷克以2分排F組榜尾，無緣出線；而土耳其則以次名出線，16強將會惡鬥奧地利。