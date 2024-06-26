歐洲國家盃｜塞爾維亞悶和丹麥　小組包尾緣絕德國

丹麥一場不勝 仍以小組次名晉級 換邊後塞爾維亞一口氣換入泰迪治和盧卡祖域（Luka Jovic），但繼續受壓。相反，丹麥愈戰愈勇，安達斯奧臣（Andreas Skov Olsen）在進攻線加路「吸」大位後起腳，省中對方出底線。及後，維斯達加（Jannik Vestergaard）接應角球頭槌攻門，惟角度太正，未能威脅塞軍。 塞爾維亞在最後階段作出反撲，然而先有華荷域的頭槌攻門高出、米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）的射門亦過不了卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）。最終兩隊維持相同戰果，各得1分。 賽後丹麥與同組的斯洛文尼亞同樣3戰得3分，得失球差亦一樣，但丹麥憑較少紅黃牌的紀律（disciplinary record）較佳排名，成功壓過對方以次名出線；塞爾維亞則在小組包尾，肯定無緣16強。而較少黃牌的原因不是球員黃牌或紅牌數比丹麥多，而是斯洛文尼亞助教Novakovič Milivoje領黃牌，成為兩軍最後的分野。 歐洲國家盃｜E組同分爭崩頭 比利時烏克蘭「大」激鬥

歐國盃明日賽程： 6月27日（四）凌晨12時 — 斯洛伐克對羅馬尼亞

6月27日（四）凌晨12時 — 烏克蘭對比利時

6月27日（四）凌晨3時 — 格魯吉亞對葡萄牙

6月27日（四）凌晨3時 — 捷克對土耳其