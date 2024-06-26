歐洲國家盃｜奧地利爆大冷力挫荷蘭　壓過法國首名出線

馬倫擺老烏 今屆第7個烏龍球 賽前已肯定出線16強的荷蘭，今場作出大幅輪換，收起沙維西蒙斯（Xavi Simons）、杜費斯（Denzel Dumfries）和謝利美費林邦（Jeremie Frimpong），改以基爾圖特亞（Lutsharel Geertruida）、祖爾華亞文（Joey Veerman）及當耶爾馬倫（Donyell Malen）任正選。 奧地利方面，作出4個換人調動，收起上場入波攻臣巴姆加特拿（Christoph Baumgartner），前場由柏德列韋馬（Patrick Wimmer）和羅曼奴舒密特（Romano Schmid）配合中鋒阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）。 上場強勢擊潰波蘭，奧地利甫開賽即延續其氣氛，向荷蘭大舉進攻。僅6分鐘，柏拉斯（Alexander Prass）於左路快放後傳中，對方翼鋒當耶爾馬倫意外地將皮球剷入網窩，奧地利意外地先開紀錄。值得一提的是，這個是今屆歐國盃第7個烏龍球。 馬倫於上半場差點能將功補過，他接應雷恩達斯（Tijjani Reijnders）的傳送後單刀，但他竟然射斜，錯過黃金機會。 奧地利在控球及射門方面均佔優，上半場中後段阿拿奧杜域及基列斯治（Florian Grillitsch）均有射門機會，然而都過不了荷蘭門將華布根（Bart Verbruggen）一關。半場奧地利以1球優勢返回更衣室。 歐洲國家盃｜英格蘭的「沉悶足球」 悶和斯洛文尼亞取首名出線

下半場演入球騷 沙比薩替奧地利奠勝 換邊後荷蘭表現脫胎換骨，47分鐘，後備入替的沙維西蒙斯策動反擊，傳予左路的加普（Cody Gakpo），後者輕鬆盪入遠柱，攻入個人今屆賽事第2個入球，「橙衣軍團」扳成平手。 被追平後的奧地利一直受壓，但一次反擊就再度取得領先。沙比薩（Marcel Sabitzer）於前場左路控球，皮球輾轉落在後上入楔的基列斯治，後者急速落底傳中，羅曼奴舒密特頭槌攻門應聲破網。 荷蘭及後換入「空中霸王」韋格賀斯（Wout Weghorst）加強制空力，於比賽中後段收到成果。這名31歲的中鋒以頭槌二傳給迪比（Memphis Depay），後者以腳面起腳射入死角。球證先吹罰迪比手球在先，惟經VAR覆核後判定入球有效，荷蘭再度追平。 雙方入球梅花間竹，僅5分鐘後，沙比薩再度於左路發難，憑其出色的入楔能力，接應巴姆加特拿（Christoph Baumgartner）的傳送再以左腳射入掛網波，替奧地利鎖定3：2勝局。 奧地利全取3分後，以6分排D組第1，壓過法國和荷蘭以小組首名出線；荷蘭雖然落敗，但仍以最佳最3名身份打入16強。 歐洲國家盃｜那個曾被C朗看不起的人 蘭歷克終為自己正名