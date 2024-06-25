歐洲國家盃｜奧地利神勇可擋荷蘭

歐國盃D組最後一輪分組賽，荷蘭今晚在柏林遇上奧地利。荷蘭手執4分，出線形勢大好，但首兩仗表現平平；遇上高位逼搶厲害、球員全場不斷奔跑的奧地利，橙軍成熱門有暗湧，寧撐「讓球」下盤！(球賽編號FB8630，6月26日00:00 開賽)

首輪驚險反勝波蘭的荷蘭，上仗悶和鬥法國，雖有沙維施蒙斯(Xavi Simons)入波，爭議性慘食詐胡，但整體演出仍是無甚霸氣；若非門將華布根(Bart Verbruggen)全場作出3次關鍵撲救，其實或已全失3分。除非決心力爭首名出線，否則主帥朗奴高文(Ronald Koeman)，為免球員過度拚搏，不排除今場讓今屆較少上陣的球員落場，磨練狀態。

蘭歷克高位逼搶獲正評

奧地利首戰1球僅負法國，已展現出不俗戰力；上仗遇上波蘭，球隊終顯露黑馬本色贏3比1，重燃出線希望。縱然先開紀錄的中堅基爾圖特亞(Gernot Trauner)因傷今場缺陣，但球隊勝在戰意高昂，主帥蘭歷克(Ralf Rangnick)的前場高位逼搶方針，前仗已令法國防線陣腳大亂；是役求1分出線，穩守突擊下，未必輸蝕，受讓當可捧場。

同組的波蘭兩戰全敗已肯定出局，傷愈的射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)上仗後備出場，狀態不足；今夜在多蒙特的對手法國，出線形勢與荷蘭相若，主帥迪甘斯(Didier Deschamps)今戰隨時收起部分主力，鼻骨受傷的王牌基利安麥巴比(Kylian Mbappe)未必急於復出，今場料入球不會多！(球賽編號FB8629，6月26日00:00 開賽)