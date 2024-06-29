歐洲國家盃｜意大利想重溫2006年德國世界盃畫面　16強先要過瑞士一關

歐洲國家盃16強大戰，周日（30日）凌晨展開，而首場賽事就由瑞士迎戰上屆冠軍的意大利。意大利主帥史巴列堤（Luciano Spalletti）亳不諱言，球隊分組賽未能展現真正實力，但仍希望可以盡快有好表現，並重溫在2006年在德國捧走世界盃的舊夢。
上屆在溫布萊球場擊敗英格蘭奪標，意大利分組賽卻差點要出局。幸得薩卡尼（Mattia Zaccagni）在補時8分鐘建功，讓球隊迫和克羅地亞，取得次名晉級。史巴列堤賽前表示：「我們都知道我要需要對棘手的瑞士。我們目前為止，仍未展示到應有的實力。但我們值得晉級，即使是需要最後階段才取得入球。不過我們需要更進一步，尤其在球員的個性。」
比賽場地是當年決賽球場
今場比賽是2006年意大利在世界盃決賽，以12碼擊敗法國的柏林奧林匹克運動場，史巴列堤表示：「事實上我們都記得在（2006年世界盃）決賽贏波後，分享在柏林的喜悅。在我們教練團隊，還有保方（Gianluigi Buffon），他向大家談論了那陣時。我們都在重溫有2006年在家中看比賽的激動場面。」
至於瑞士方面，主帥的穆拉耶堅（Murat Yakin）表示：「意大利有好多優秀的球員，這將會是一個大挑戰。我們現在專注於自己，不過同時要確保我們有為意大利的優點及缺點做好準備。但他們的危險在於他們可以有多種的打法。然而他們也憂慮我們，因為我們狀態很好，而且難以預測，並且會爭取及早領先。」