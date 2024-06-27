歐洲國家盃F組最後一輪賽事，收起多名主力的葡萄牙被格魯吉亞的基華拉斯基利亞及米卡達迪斯各建一功，爆冷以0：2見負。
賽後，葡萄牙3戰得6分，以得失球壓過擊敗捷克的土耳其，首名出線；格魯吉亞勝出後得4分，順利趕上尾班車，以最佳第3名的成績，歷史性打入16強。
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格魯吉亞先拔頭籌 C朗投訴過激領黃
格魯吉亞今場必須勝出才保出線希望，開賽僅2分鐘先開紀錄。他們在半場後截得皮球，米卡達迪斯傳予基華拉斯基利亞，後者推順後以左腳輕鬆射破迪奧高哥斯達的十指關。
葡萄牙及後大舉反擊，先有C朗拿度主射罰球，惟角度太正被格魯吉亞門將馬馬達舒維尼雙槌救出。及後不論祖奧包連夏的遠射，以及祖奧菲歷斯的左腳近射，都未能考驗馬馬達舒維尼。
C朗拿度在上半場中段因一次投訴過激而領黃，及後他有一記黃金機會，然而他接應包連夏的妙傳起腳，被對方守衛飛身剷出。半場格魯吉亞以1球優勢返回更衣室。
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米卡達迪斯擴大比數 格魯吉亞創歷史
換邊後C朗拿度繼續爭取入球，他接應角球近門起腳，再度省中對方守衛彈高。
格魯吉亞作出反擊，盧卡洛祖舒維尼被安東尼奧施華踢跌，球證一開始並無表示，惟經VAR覆核後決定判罰12碼。米卡達迪斯主射破網，格魯吉亞拉開比數。
C朗拿度於64分鐘退下火線，由干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）入替。葡軍最後階段大軍壓上，令後防暴露出不空位。格魯吉亞一次反擊，查克維達迪斯於右路快放後起腳，僅僅高出。
最終格魯吉亞維持相同比數，2：0擊敗葡萄牙，全取3分。
F組最後形勢，葡萄牙3戰得6分排首名，擊敗捷克的土耳其緊隨其後。至於贏波的格魯吉亞則壓過捷克排小組第3，成功憑最佳第3名的成績出線，成功創造國家隊在國際賽的最佳成績。
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兩隊正選陣容
格魯吉亞正選陣容（3-5-2）：馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）、加維利斯安尼（Giorgi Gvelesiani）、卡舒亞（Guram Kashia）、盧卡洛祖舒維尼（Luka Lochoshvili）、卡卡巴迪斯（Otar Kakabadze）查克維達迪斯（Giorgi Chakvetadze）、高祖拉舒維尼（Giorgi Kochorashvili）、基迪舒維尼（Otar Kiteishvili）、拉沙迪華利（Lasha Dvali）、米卡達迪斯（Georges Mikautadze）、基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）
葡萄牙正選陣容（4-3-3）：迪奧高哥斯達 （Diogo Costa）、達洛治（Diogo Dalot）、丹尼路彭利拿（Danilo Pereira）、安東尼奧施華（Antonio Silva）、干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio）、柏度尼圖（Pedro Neto）、祖奧包連夏（Joao Palhinha）、祖奧尼維斯（Joao Neves）、法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）、基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）、祖奧菲歷斯（Joao Felix）