格魯吉亞先拔頭籌 C 朗投訴過激領黃 格魯吉亞今場必須勝出才保出線希望，開賽僅2分鐘先開紀錄。他們在半場後截得皮球，米卡達迪斯傳予基華拉斯基利亞，後者推順後以左腳輕鬆射破迪奧高哥斯達的十指關。 葡萄牙及後大舉反擊，先有C朗拿度主射罰球，惟角度太正被格魯吉亞門將馬馬達舒維尼雙槌救出。及後不論祖奧包連夏的遠射，以及祖奧菲歷斯的左腳近射，都未能考驗馬馬達舒維尼。 C朗拿度在上半場中段因一次投訴過激而領黃，及後他有一記黃金機會，然而他接應包連夏的妙傳起腳，被對方守衛飛身剷出。半場格魯吉亞以1球優勢返回更衣室。 歐洲國家盃｜格魯吉亞、烏克蘭、羅馬尼亞等5支勢力冒起

兩隊正選陣容 格魯吉亞正選陣容（3-5-2）：馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）、加維利斯安尼（Giorgi Gvelesiani）、卡舒亞（Guram Kashia）、盧卡洛祖舒維尼（Luka Lochoshvili）、卡卡巴迪斯（Otar Kakabadze）查克維達迪斯（Giorgi Chakvetadze）、高祖拉舒維尼（Giorgi Kochorashvili）、基迪舒維尼（Otar Kiteishvili）、拉沙迪華利（Lasha Dvali）、米卡達迪斯（Georges Mikautadze）、基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia） 葡萄牙正選陣容（4-3-3）：迪奧高哥斯達 （Diogo Costa）、達洛治（Diogo Dalot）、丹尼路彭利拿（Danilo Pereira）、安東尼奧施華（Antonio Silva）、干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio）、柏度尼圖（Pedro Neto）、祖奧包連夏（Joao Palhinha）、祖奧尼維斯（Joao Neves）、法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）、基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）、祖奧菲歷斯（Joao Felix）