歐洲國家盃｜格魯吉亞、烏克蘭、羅馬尼亞等5支勢力冒起

今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家(還要是缺少大國俄羅斯的情況下)，參賽隊數是歷來之冠(2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊)。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景(E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況)。
文︰王肯尼，一個來自香港的利物浦球迷，喜歡以人性看足球，也喜歡足球看人性
當然這也受惠於擴張了參賽隊數，由16隊加至24隊參與決賽周，新設立的歐洲國家聯賽亦為那些排名系數較低的球隊提供了晉級機會的捷徑。這不同地方國家隊有些昔日即使來自一個龐大的舉國體系，如今他們正在以各自的方法在足球運動方面力爭上遊持續進步。
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匈牙利 總理鼓勵推動足球
匈牙利的情況比較特別，他們的上一個足球高峰已要追溯至半世紀前。現在匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)主政下透過一系列措施幫助匈牙利足球重返軌道。他大力鼓勵投資足球，包括其家鄉Felcsut設立青訓學院。自2010年他重返權力核心後在全國興建或翻新超過40個球場，包括將主辦2026年歐聯決賽、有65000個座位的普斯卡斯球場。2016年匈牙利30年來首次打入國際大賽決賽周參與當屆歐國盃，至今已連續三屆參與歐國盃，其國内聯賽在UEFA排名亦由32爬升至24位。
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塞爾維亞 紅星、柏迪遜青訓見效
塞爾維亞的情況與匈牙利有點相似，雖然沒有其那麼引人注目。貝爾格萊德兩大球會紅星及柏迪遜，近年俱接受著政府中央的大力支持，兩會也一直致力發展青訓，紅星更得到俄羅斯天然氣公司Gazprom的巨額贊助。2021年根據CIES Football Observatory的數據統計，塞爾維亞在出產外流球員數量排全球第6多(雖然之後數字有所回落)。
國内聯賽方面，塞爾維亞則在UEFA排名第19位，某程度上他們較依靠出口優質球員外流支撐國家隊。有趣的是今屆是塞爾維亞首度單飛名義參加歐洲國家盃決賽周，分組賽更要迎戰同樣出自前南斯拉夫的斯洛文尼亞。
格魯吉亞 青訓基建雙管齊下
今屆首度參賽的格魯吉亞，是24支球隊中排名最低的一隊。雖然在外圍賽他們僅排在西班牙、蘇格蘭、挪威之後，但憑藉歐國聯得到決賽周入場卷，這個成績也並非完全單純運氣使然。雖然其國內聯賽在全歐洲只排46位屬最尾10名之一，但格魯吉亞足協在前國家隊隊長高拜亞舒維利(Levan Kobiashvili)上台擔任主席後近年重視青訓培育，在過去7年曾先後主辦U19及U21歐青賽等賽事，在大力投資推動下格魯吉亞全國男子足球員數目增長了2.5倍(女足更驚人增加了10倍之多)，亦在UEFA的資助支持下大大改善了足球基建。現時的主教練前拜仁名將沙洛，自2021年起執教也是名氣較大的一員。
烏克蘭 列布夫舒夫真高再度連攜
同樣來自前蘇聯的烏克蘭，在附加賽力克冰島得到歐洲國家盃決賽周的入場卷。上屆領軍帶領烏克蘭一舉打入最後八強的名宿舒夫真高，如今已晉身成為烏克蘭足總主席，執教國家隊的是當年他在基輔的最佳拍檔前鋒列布夫，兩人現在不同崗位繼續拍住上。在仍然面對戰火催殘下，舒夫真高的工作殊不容易：既要盡力組織國内聯賽仍可順利進行也要改善足總財政，也要與外流的烏克蘭球員保持緊密聯絡。可幸的是他與列布夫兩人有著相近的理念，重視努力、專注、紀律，踢出具戰鬥力及吸引力的足球。
即使在重重困難下烏克蘭近年的成績毫不失禮：除了一隊接連打入大賽，U17及U19仍能打入歐青賽正賽，這個暑假男足更將首度參與奧運足球賽。也許足球正正是團結球員、球隊以至國民的重要力量，令球員打出百二分的拼搏精神。
羅馬尼亞 2019歐國賽班底打出一片天
與烏克蘭同處E組的羅馬尼亞，其晉級過程可說是另一冷門，在外圍賽10戰不敗只失5球以5分差距力壓瑞士首名出線。現領隊45歲的恩奧丹尼斯古(Edward Iordanescu)，正是4年前帶隊的老恩奧丹尼斯古(Anghel Iordanescu)之子，算是子承父業。但相對老父在羅馬尼亞的崇高地位(正是帶領布加勒斯特星隊1986年勇奪歐冠與1994年打入世界盃八強那隊到今天仍然提起的經典羅馬尼亞)，小恩奧丹尼斯古固然未達老父的成就，這次歐國盃可能是一次契機。
兩年前他接掌後遇到不少問題，頭7場只得1勝，外圍賽需接連前赴以色列、科索沃、白羅斯等政局動蕩的地方比賽，依重2019年U21打入歐青賽四強的主力如小赫傑(Ionis Hagi)和高文(Florinel Coman)小恩奧丹尼斯古反而打出一片天，論球隊班底實力質素未必頂級，但有著強橫的心理與精神面貌，得以重返闊別8年的歐國盃。