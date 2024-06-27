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體育
2024-06-27 02:15:00

歐洲國家盃｜比利時烏克蘭互交白卷　烏軍四分出局無運又慘情

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歐洲國家盃｜比利時烏克蘭互交白卷　烏軍四分出局無運又慘情（美聯社）

歐洲國家盃｜比利時烏克蘭互交白卷　烏軍四分出局無運又慘情（美聯社）

歐國杯E組出線形勢「爭崩頭」，賽前同組四隊（羅馬尼亞、比利時、斯洛伐克、烏克蘭）同得三分，需於最後一輪分組賽決一高下。

烏克蘭最終只能與比利時打成平手，由於同組另外兩隊羅馬尼亞與斯洛伐克也是和局，故烏克蘭三戰雖得四分，仍以較差得失球出局。烏克蘭成為在歐國盃2016年改制後，首次於分組賽取得4分仍要出局的球隊，另外比利時則以次名出線。

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雙方攻力疲憊　半場上演悶戰

賽前僅排在E組次名的比利時搶佔控球，上半場佔57%控球率，但攻門乏力，未有太大威脅。不論是開賽7分鐘，前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）的半單刀窄位施射，還是臨完半場前奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）禁區外的冷箭，都未能考驗烏克蘭門將祖賓（Anatoliy Trubin）。

另一方面，烏克蘭也只能憑著一些遠射攻門，但效果不大，上半場兩隊互交白卷。

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比利時與烏克蘭上半場互無入球，比數維持0:0。（美聯社） 比利時與烏克蘭上半場互無入球，比數維持0:0。（美聯社） 比利時與烏克蘭上半場互無入球，比數維持0:0。（美聯社） 比利時與烏克蘭上半場互無入球，比數維持0:0。（美聯社） 比利時與烏克蘭上半場互無入球，比數維持0:0。（美聯社） 比利時與烏克蘭上半場互無入球，比數維持0:0。（美聯社）

烏克蘭搶攻不果　比利時死守晉級

下半場兩隊攻力有改善。盧卡古於65分鐘獨闖龍潭左角施射卻無力；67分鐘卡拉斯高於中路找到空位，但猶豫不決的他最後射門時被烏克蘭守衛從後封阻；卡拉斯高於73分鐘接應盧卡古於禁區內二傳後馬上起腳，仍未能射破烏克蘭門將祖賓的十指關。

臨完場前烏克蘭搶攻掀起高潮，馬利路夫斯基（Ruslan Malinovskyi）於84分鐘嘗試角球直射，但卡斯迪爾斯（Koen Casteels）反應快將皮球一抱入懷。蘇達哥夫（Heorhiy Sudakov）於補時階段中路推進後射門，但角度卻太過正中，最終兩隊全場踢成0:0平手。

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烏克蘭三戰奪四分仍要出局，將成為今屆歐國盃最高分的出局份子。（美聯社） 烏克蘭三戰奪四分仍要出局，將成為今屆歐國盃最高分的出局份子。（美聯社） 烏克蘭三戰奪四分仍要出局，將成為今屆歐國盃最高分的出局份子。（美聯社） 烏克蘭三戰奪四分仍要出局，將成為今屆歐國盃最高分的出局份子。（美聯社） 烏克蘭三戰奪四分仍要出局，將成為今屆歐國盃最高分的出局份子。（美聯社） 烏克蘭三戰奪四分仍要出局，將成為今屆歐國盃最高分的出局份子。（美聯社）

兩軍各得一分後，比利時得四分將以次名出線，於16強將要硬撼法國；而烏克蘭雖然同得四分，但因得失球為負數，將成為今屆最高分的出局球隊，提早畢業。

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