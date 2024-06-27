歐洲國家盃｜比利時烏克蘭互交白卷　烏軍四分出局無運又慘情

歐國杯E組出線形勢「爭崩頭」，賽前同組四隊（羅馬尼亞、比利時、斯洛伐克、烏克蘭）同得三分，需於最後一輪分組賽決一高下。

烏克蘭最終只能與比利時打成平手，由於同組另外兩隊羅馬尼亞與斯洛伐克也是和局，故烏克蘭三戰雖得四分，仍以較差得失球出局。烏克蘭成為在歐國盃2016年改制後，首次於分組賽取得4分仍要出局的球隊，另外比利時則以次名出線。