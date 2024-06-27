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體育
2024-06-27 11:22:00

歐洲國家盃｜法國16強硬撼比利時 衛冕冠軍上籤 淘汰賽形勢一覽

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歐洲國家盃｜晉級形勢一覽　衛冕冠軍上籤　法國十六強硬撼比利時（am730製圖）

歐洲國家盃｜晉級形勢一覽　衛冕冠軍上籤　法國十六強硬撼比利時（am730製圖）

2024歐洲國家盃完成分組賽！

今屆分組賽結果偶有驚喜，其中D組奧地利壓過法國及荷蘭兩支傳統勁旅以首名出線；E組羅馬尼亞以較佳得失球首名出線，令淘汰賽上下線並不「平衡」，多支傳統強隊都聚集於上線。

上線球隊包括西班牙、德國、葡萄牙、法國、比利時；而衛冕冠軍意大利則獲上籤，分至下線，16強將惡鬥瑞士。

歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢

歐洲國家盃積分榜｜A組。（am730製圖） 歐洲國家盃積分榜｜B組。（am730製圖） 歐洲國家盃積分榜｜C組。（am730製圖） 歐洲國家盃積分榜｜D組。（am730製圖） 歐洲國家盃積分榜｜E組。（am730製圖） 歐洲國家盃積分榜｜F組。（am730製圖）

上線可謂強敵四伏，包括主辦國德國、今屆唯一一隊分組賽三戰全勝的西班牙、2016年歐國盃冠軍葡萄牙，而法國將硬撼比利時，為2018世界杯四強翻版。當屆法國於四強以1:0小勝比利時，最終法國贏得2018年世界盃冠軍。

上線：

6月30日（日）凌晨3時 — 德國對丹麥

7月1日（一）凌晨3時 — 西班牙對格魯吉亞

7月2日（二）凌晨12時 — 法國對比利時

7月2日（二）凌晨3時 — 葡萄牙對斯洛文尼亞

歐洲國家盃｜德國、荷蘭、英格蘭等24隊球員名單一文睇清

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上線球隊：斯洛文尼亞（美聯社） 上線球隊：葡萄牙（美聯社） 上線球隊：比利時（美聯社） 上線球隊：法國（美聯社） 上線球隊：格魯吉亞（美聯社） 上線球隊：西班牙（美聯社） 上線球隊：丹麥（美聯社） 上線球隊：德國（美聯社）

相比上線，下線明顯「輕鬆」得多，衛冕冠軍意大利將於16強對陣瑞士。假如意大利及英格蘭順利於十六強晉級，將於八強對碰，重現上屆歐國盃決賽戲碼。

下線：

6月30日（日）凌晨12時 — 瑞士對意大利

7月1日（一）凌晨12時 — 英格蘭對斯洛伐克

7月3日（三）凌晨12時 — 羅馬尼亞對荷蘭

7月3日（三）凌晨3時 — 奧地利對土耳其

歐洲國家盃｜淘汰賽賽程／走線圖懶人包／直播連結

下線球隊：意大利（美聯社） 下線球隊：瑞士（美聯社） 下線球隊：斯洛伐克（美聯社） 下線球隊：英格蘭（美聯社） 下線球隊：土耳其（美聯社） 下線球隊：奧地利（美聯社） 下線球隊：荷蘭（美聯社） 下線球隊：羅馬尼亞（美聯社）
歐洲國家盃｜淘汰賽賽程／走線圖懶人包／直播連結（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽晉級走線圖｜1（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽晉級走線圖｜2（am730製圖）

淘汰賽階段將於今個週日（6月30日）凌晨12時展開，首場十六強賽事由瑞士對陣衛冕冠軍意大利。

▼歐洲國家盃淘汰賽賽程▼

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歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖）
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