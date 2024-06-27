2024歐洲國家盃完成分組賽！
今屆分組賽結果偶有驚喜，其中D組奧地利壓過法國及荷蘭兩支傳統勁旅以首名出線；E組羅馬尼亞以較佳得失球首名出線，令淘汰賽上下線並不「平衡」，多支傳統強隊都聚集於上線。
上線球隊包括西班牙、德國、葡萄牙、法國、比利時；而衛冕冠軍意大利則獲上籤，分至下線，16強將惡鬥瑞士。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
上線可謂強敵四伏，包括主辦國德國、今屆唯一一隊分組賽三戰全勝的西班牙、2016年歐國盃冠軍葡萄牙，而法國將硬撼比利時，為2018世界杯四強翻版。當屆法國於四強以1:0小勝比利時，最終法國贏得2018年世界盃冠軍。
上線：
6月30日（日）凌晨3時 — 德國對丹麥
7月1日（一）凌晨3時 — 西班牙對格魯吉亞
7月2日（二）凌晨12時 — 法國對比利時
7月2日（二）凌晨3時 — 葡萄牙對斯洛文尼亞
歐洲國家盃｜德國、荷蘭、英格蘭等24隊球員名單一文睇清
相比上線，下線明顯「輕鬆」得多，衛冕冠軍意大利將於16強對陣瑞士。假如意大利及英格蘭順利於十六強晉級，將於八強對碰，重現上屆歐國盃決賽戲碼。
下線：
6月30日（日）凌晨12時 — 瑞士對意大利
7月1日（一）凌晨12時 — 英格蘭對斯洛伐克
7月3日（三）凌晨12時 — 羅馬尼亞對荷蘭
7月3日（三）凌晨3時 — 奧地利對土耳其
歐洲國家盃｜淘汰賽賽程／走線圖懶人包／直播連結
淘汰賽階段將於今個週日（6月30日）凌晨12時展開，首場十六強賽事由瑞士對陣衛冕冠軍意大利。