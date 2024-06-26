歐洲國家盃｜球迷狂掟膠杯入場惹議　看台或可能要禁酒？

在德國舉行的歐洲國家盃分組賽階段即將結束，不過在多場比賽都發生球迷將膠杯投擲入球場的問題，歐洲足協（UEFA）表示，會審視克羅地亞對意大利的比賽報告，將採取可能措施應對。
啤酒是德國文代，因此在德國的足球都離不開啤酒，包括在德甲冠軍的慶祝，會被淋啤酒。然而在今屆分組賽中，不時出現有盛載啤酒的膠杯投擲入球場的問題，在克羅地亞對意大利的一仗，更是有人在球員慶祝時不斷投擲膠杯。歐洲足協的紀律小組表示，將會在獲得克羅地亞對意大利的比賽報告後，考慮一切可行的行動。不過UEFA在回應媒體查詢時，未有就處理膠杯投擲入場內的問題給予答案。
膠杯按金無法解決問題
然而即使不是在場內，而是在看台的觀眾以及球評都開始對這種行為沒有耐性，英國廣播公司（BBC）的在地評述員皮亞斯（Jonathan Pearce）以及前英格蘭國腳梅菲（Danny Murphy）在萊比錫時也說：「這不能繼續，杯持續從看台擲出來。球員遇到的膠杯掟入球場，越來越多。」皮亞斯表示：「我昨日與一些德國人說過，他們也說不能再讓這繼續，他們在考慮禁止人們喝酒。」
根據美國的體育網站「The Athletic」就指，球迷現在要先支付3歐元（約25港元）作為膠杯的按金，並再付6歐元一杯啤酒。在看台喝酒在足球世界並不是罕有，不過在英國就有嚴格限制，球迷不能在看台之上喝酒，而是要在看台邊的公眾大廳喝酒。