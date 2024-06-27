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體育
2024-06-27 02:02:53

歐洲國家盃｜羅馬尼亞斯洛伐克各一言和　攜手晉身16強

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馬里奧斯馬連替羅馬尼亞鎖定首名出線。（美聯社）

馬里奧斯馬連（左）替羅馬尼亞鎖定首名出線。（美聯社）

羅馬尼亞力壓比利時以首名晉級！歐洲國家盃E組最後一輪分組賽，羅馬尼亞雖然先被斯洛伐克攻入1球，但憑馬里奧斯馬連的12碼扳平，最終雙方踢成1：1，各得1分。

由於比利時與烏克蘭賽和00，賽後小組4隊同分。羅馬尼亞以較多入球，壓過比利時，以首名晉身16強賽事。

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斯洛伐克先開紀錄　羅馬尼亞12碼迅速扳平

賽前E組形勢相當混亂，4支球隊都以11負，各得3分。為保出線，2隊都肯定會全力爭勝。

羅馬尼亞先發動攻勢，後防安德列拉杜（Andrei Ratiu）於左路推進，先連過兩關，再與隊友撞牆後射遠柱，被對方門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）救出，恩尼斯赫傑（Ianis Hagi）再補射一腳高出。及後馬里奧斯馬連（Marius Marin）於離門20多碼直射罰球出界。

斯洛伐克也不甘示弱，哈拉斯連（Lukas Haraslin）於左路開出罰球，皮球僅僅掠門而過。羅馬尼亞後防響起警號。

斯軍繼續狂攻，於左後場發動長傳攻勢，比卡歷（Peter Pekarik）接應後回傳予古斯卡（Juraj Kucka），後者第一時間傳中，最後由安德列杜達（Ondrej Duda）揳遠柱接應頂向對方門將錯位入網，先開紀錄。

不過，羅馬尼亞火速扳平。赫傑被於右路推進時被對方侵犯，球證一開始判罰禁區外罰球，惟經VAR覆核後改判12碼。前鋒馬里奧斯馬連（Marius Marin）一射中鵰，雙方踢成1：1完半場。

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斯洛伐克先開紀錄　羅馬尼亞12碼迅速扳平 斯洛伐克先開紀錄　羅馬尼亞12碼迅速扳平 斯洛伐克先開紀錄　羅馬尼亞12碼迅速扳平 斯洛伐克先開紀錄　羅馬尼亞12碼迅速扳平 斯洛伐克先開紀錄　羅馬尼亞12碼迅速扳平 斯洛伐克先開紀錄　羅馬尼亞12碼迅速扳平 斯洛伐克先開紀錄　羅馬尼亞12碼迅速扳平

羅馬尼亞力壓比利時　首名晉身16強

換邊後2隊繼續踢得精彩，斯洛伐克的哈拉斯連（Lukas Haraslin）窄角度起腳，被尼達（Florin Nita）雙手抱實。

羅馬尼亞迅速回應，先有達格斯（Denis Dragus）左路吸大拉起腳高出；數分鐘後，馬里奧斯馬連（Marius Marin）的射門亦過不了杜夫巴卡一關。

斯洛伐克下半場的最大機會出現在比賽中段，哈拉斯連於左路接應皮球後長驅直進，吸大位後再起腳，僅僅柱邊出界。

最終兩隊踢成1：1完場。賽後E組4隊同得4分，羅馬尼亞以較多入球壓過同樣+1球差的比利時，首名晉身16強。斯洛伐克則力壓烏克蘭排第3，同樣打入16強。

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安德列杜達替斯洛伐克建功。（美聯社）

安德列杜達替斯洛伐克建功。（美聯社）

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