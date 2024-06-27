歐洲國家盃｜羅馬尼亞斯洛伐克各一言和　攜手晉身16強

羅馬尼亞力壓比利時以首名晉級！歐洲國家盃E組最後一輪分組賽，羅馬尼亞雖然先被斯洛伐克攻入1球，但憑馬里奧斯馬連的12碼扳平，最終雙方踢成1：1，各得1分。

由於比利時與烏克蘭賽和0：0，賽後小組4隊同分。羅馬尼亞以較多入球，壓過比利時，以首名晉身16強賽事。