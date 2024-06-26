歐洲國家盃｜英格蘭的「沉悶足球」　悶和斯洛文尼亞取首名出線

兩軍正選陣容 英格蘭（4-2-3-1）：比克福特（Jordan Pickford）；基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、馬克古希（Marc Guehi）、捷比亞（Kieran Trippier）；迪格蘭賴斯（Declan Rice）、干拿加歷查（N'Golo Kante）；布卡約沙卡（Bukayo Saka）；祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）；哈利卡尼（Harry Kane） 斯洛文尼亞（4-4-2）：奧比歷（Jan Oblak）；卡尼歷（Zan Karnicnik）、迪古錫（Vanja Drkusic）、查卡比祖爾（Jaka Bijol）、沙利斯基艾歷真沙（Erik Janza）；史杜贊奴域（Petar Stojanovic）、阿當施連（Adam Gnezda Cerin）、艾斯歷（Timi Max Elsnik）、贊馬卡亞（Jan Mlakar）；史保亞（Andraz Sporar）、施斯高（Benjamin Sesko）

哈利卡尼大讚彭馬和哥頓 「為球隊帶來突破」 賽後隊長哈利卡尼對能夠首名出線表示滿意，「能夠首名出線，這就是我們賽前的目標，現在我們做到了。這是一場苦戰，我認為我們今仗的表現比上兩仗好。」這名前鋒亦明言，球隊在埋門處理未夠好，「我們就只欠缺那埋門的一部份，要探討一下如何在最後一傳、最後一腳做得更好。」對於今仗後備上陣的高爾彭馬及安東尼哥頓，他亦加以讚許，「他們都做得很好，出場後為球隊帶來活力，為戰局帶來新的突破，這正正就是我們需要的。」 受惠於同組另一場比賽（丹麥對塞爾維亞）同樣以0:0完場，故英格蘭於C組三戰取得1勝2和得5分，壓過丹麥以首名出線。出線16強後，將會迎戰D或E組的第三名。 歐國盃明日賽程：

6月27日（四）凌晨12時 — 斯洛伐克對羅馬尼亞

6月27日（四）凌晨12時 — 烏克蘭對比利時

6月27日（四）凌晨3時 — 格魯吉亞對葡萄牙

6月27日（四）凌晨3時 — 捷克對土耳其 歐洲國家盃｜德國、荷蘭、英格蘭等24隊球員名單一文睇清 歐洲國家盃｜附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結