歐洲國家盃｜英格蘭「細」鬥斯洛文尼亞

在歐國盃C組首兩戰取得1勝1和的英格蘭，今晚深夜將會於德國科隆鬥斯洛文尼亞。「三獅兵團」今場只要和波便可確保出線，在主帥修夫基續以「穩」字行先下；今場面對小組兩戰不敗的斯軍，仍難望有驚喜，今場先博「入球大細」[2.5]細盤(球賽編號FB8632，6月26日03:00開賽)。

英軍上仗與丹麥踢和1比1，賽後續受各界批評，指修夫基「成手好牌」，卻得人無所用；兩戰僅入兩球，領先後往往全力死守，上仗更幾乎被丹麥反勝，主帥的保守風格為人詬病。可是，這位53歲主帥卻依然固我，深信球隊已走在爭冠的正確道路：「這是一個大賽，最重要是贏不到也不要輸。」

修夫基排陣受質疑

「三獅」排陣亦被指用人不當，阿歷山大阿諾特在防中位置的攻守轉換差，也浪費其右路致命出波的能力；今場會否以干拿加歷查或高比明奴頂上擔正，將成焦點。菲爾科頓在左路表現走樣也急須解決，但修夫基隨時會以原有攻擊組合出擊，祖迪比寧咸及哈利卡尼肩負攻門重任，卻嫌支援不足，效果欠佳。

對手斯洛文尼亞小組兩戰全和，展示不俗競爭力；今場只要保住不敗，仍有機會取得4支最佳第三名之一的資格晉級，強敵當前，無力主攻，與英軍難望擦出火花。