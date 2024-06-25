歐洲國家盃｜西班牙半力出擊「夠做」　阿爾巴尼亞一球落敗黯然出局

B組上演最後一輪分組賽，由已經篤定首名出線的西班牙，對陣今場非勝不可的阿爾巴尼亞。已奪首名的西班牙進行大輪換，對正選陣容作出高達十個調動。與上兩場的正選十一人相比，僅有中堅拿樸迪（Aymeric Laporte）留效正選。
雖然盡出後備，但「狂牛軍團」勝在陣容深度，後備兵質素依然上乘，最終憑著費倫托利斯（Ferran Torres）一箭定江山，以一球小勝阿爾巴尼亞，以小組三場全勝的姿態首名晉身16強；而落敗的阿爾巴尼亞三場只得一分，黯然出局。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
費倫托利斯單刀建功 阿軍反擊欠質素
雖然半力出擊，但西班牙依然技勝一籌，於14分鐘便以一個簡潔的組織攻入一球。中堅拿樸迪（Aymeric Laporte）於後場放出精準「地波」予位於前場中路的丹尼爾奧莫（Dani Olmo），這名效力RB萊比錫的進攻中場轉身後，交出直線予右路入楔的翼鋒費倫托利斯（Ferran Torres）單刀射遠柱得手，「狂牛軍團」早早領先1:0。其後費倫托利斯再有入球機會，於41分鐘接應左閘阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）的傳中，頭槌攻門高出。
今場必需取勝的阿爾巴尼亞嘗試反撲，但上半場的攻勢都是乏善足陳，臨完半場前阿沙拿尼（Kristjan Asllani）禁區外施放冷箭，被西班牙阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）飛身撲走，已經是阿軍最有威脅的埋門。
西班牙上半場成功控制比賽節奏，領先阿爾巴尼亞1:0。
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保查埋門無力 大衛拉耶表現神勇
換邊後的西班牙繼續控制節奏，46分鐘差點擴大領先優勢。效力皇家馬德里的前鋒祖斯奴（Joselu Mato）接應阿歷斯基莫度左路傳中，高難度窩利抽射，僅僅斜出。
其後比賽進入白熱化階段，阿爾巴尼亞搶攻一度主導賽事，於64分鐘憑著一記罰球快開，傳予禁區內無人看管的阿曼度保查（Armando Broja），這名效力車路士的前鋒近門一射，卻被效力阿仙奴的門將大衛拉耶飛身撲出。雖然阿爾巴尼亞盡力反撲，但終究未能「破蛋」。最終「狂牛軍團」以1:0小勝，分組賽錄得三戰全勝。
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西班牙以首名出線後，16強對手依然待定，將有機會為A、D、E、F組任何一組的第三名；另一邊廂同組的意大利以1:1逼和克羅地亞，以B組次名出線。
歐國盃明日賽程：
6月26日（三）凌晨12時 — 荷蘭對奧地利
6月26日（三）凌晨12時 — 法國對波蘭
6月26日（三）凌晨3時 — 英格蘭對斯洛文尼亞
6月26日（三）凌晨3時 — 丹麥對塞爾維亞