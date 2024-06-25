在英格蘭的隊長哈利卡尼（Harry Kane），在記者會上回應連尼加（Gary Lineker）的批評後。連尼加也「開咪」與拍檔舒利亞（Alan Shearer）「反駁你個反駁」。他指自己只是做傳媒人應有的工作，又指卡尼：「你知道這為甚麼會發生。」
卡尼在日前記者會上，指作為前球員的連尼加應該明白，過去英軍的失利，他們也參與其中，應該明白不要給予球員太大的壓力。不過連尼加周一（24日）在自己節目回應：「我們批評英格蘭的表現，就如所有的記者一樣，不過你知道這為甚麼會發生。我們之前討論過好幾次，就是記者未夠勇敢去問我們提出的問題。我保證無論是誰，我都可能會批判他們。」
舒利亞：不會收回言論
連尼加又指：「這讓哈利為難，但他答得很好。有一點，他說我們作為前英格蘭球員應有責任，應該了解得更多，我們沒贏過甚麼，以及言論的影響。很好，他絕對正確。不過我想說一點，我們最不想看到是悲觀與挑剔，我們想英格蘭在場上有好表現，而最好的批評就是英格蘭打得很好」
拍檔的舒利亞也說：「有點很重要是我們不是針對個人，這是很重要一點。他們打得很差我們就要說，如果英格蘭很出色，我們就說他們出色，就是這樣。作為球員你永遠最好的回應是在場上。我覺得我們說的事沒問題，我們不會收回言論。英格蘭真的很差，我想幾乎全國，甚至在陣中的球員，都知道他們對丹麥的糟糕表現，這很難要說得上好。」