2024年歐洲國家盃開鑼，Now TV獨家直播51場賽事，除了Now618/619台收看歐洲國家盃分組賽及淘汰賽時，賽前有Kylie C.鄭杞瑤、張嘉殷、潘杰寧、麥麗怡Lily Mak等「絲打」亮相。，球迷亦會在另一收費頻道台Lucky 688享受阿鵬、 專家Dickson 、藍仔頭、Will仔、李佩芝Gigi、KK同Ling Ling輕鬆講波。
「香港隊最有價值球員」Kylie C.鄭杞瑤
Kylie C.鄭杞瑤因演出ViuTV戀愛真人騷《戀愛Staycation》成功推高知名度，早前年初四在香港大球場舉行的賀歲盃，NowTV邀請Kylie C.在現場採訪，比起同場鄧月平更有睇頭，Kylie C.的現身被網民盛讚「好波」，更稱她是「香港隊最有價值球員」。修讀犯罪心理學的Kylie C.鄭杞瑤是阿仙奴球迷，截至6月19日Kylie C.鄭杞瑤IG Followers達20.2萬。
賀歲盃2024｜鄧月平撐香港明星隊 網民大讚Kylie C.鄭杞瑤「好波」
李佩芝對阿仙奴如數家珍
李佩芝不僅僅是阿仙奴球迷，她對足球的熟悉程度比不少周末球迷更誇張。由2014年山齊士到決賽周美男子加維、賓韋治、沙列巴，就知道不是忽然球迷。佩芝早前曾在阿仙奴對熱刺的直播節目中緊張落淚，令阿仙奴球迷都大受感動。李佩芝IG Followers達4.1萬。
阿仙奴球迷張嘉殷打扮百變
每次愛隊阿仙奴有大事發生，嘉殷都會表達對阿仙奴的愛，更曾在節目上拋低形象，示範《耶耶托尼yeah yeah yeah》經典舞步。至於IG及Youtube上，被球迷冠以「喜般」之名的嘉殷更能carry文青、泳裝等風格，非常百變。張嘉殷早前與Now主持劉嘉瑋（Gary）結婚，二人不時在IG和Youtube放閃、張嘉殷IG Followers達5.3萬。
歐洲國家盃｜附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結
利物浦球迷麥麗怡身高致勝
麥麗怡Lily曾參與真人騷《阿女又戀嚟》，人氣急升，連在出名要求高的連登討論區也給予不少正評。1.74米的LIly是利物浦球迷，對足球術語及執生能力一直提升，現已收放自如。麥麗怡Lily IG甚少更新，至今只有92個帖文，仍有2萬Followers可見實力非凡。
歐洲國家盃｜德國、荷蘭、英格蘭等24隊球員名單一文睇清
關珮姿KK令球迷著迷：睇波為咗睇佢！
於NowTV有份講波的關珮姿KK是車路士球迷，憑其甜美笑容成功吸引一眾球迷，更大讚她GFable，球迷指：「睇波都係為咗睇佢！」。中文大學畢業的KK在IG Followers達3.6萬。