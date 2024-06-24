歐洲國家盃｜阿爾巴尼亞達古被指煽動球迷　被重罰停賽兩場

歐洲足協（UEFA）對阿爾巴尼亞再作出處分，前鋒的米蘭特達古（Mirlind Daku）被指在對克羅地亞的賽事之後，帶領球迷高叫具歧視的口號，被歐洲足協停賽兩場，而這很大機會意味他提早結束今屆賽事。

達古被拍到於與克罜地亞賽和2:2的賽後，拿起擴音器向阿爾巴尼亞的球迷喊話，包括針對塞爾維亞以及北馬其頓的言論，被歐洲足協指為不洽當的言論。歐洲足協向阿爾巴尼亞足協以「傳播不適合體育活動的挑釁訊息」而罰款2.5萬歐元（約20.8萬港元），而阿爾巴尼亞亦因為球迷闖入球場以及燃放煙火，再被罰2.25萬歐元（18.7萬港元）。至於克罜地亞亦因為球迷投擲及燃放煙火而罰款2.8萬歐元（23.3萬港元）。