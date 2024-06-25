歐洲國家盃｜麥巴比「開齋」除面罩慶祝　法國被逼和僅得次名

今晚歐洲國家盃D組上演最後一輪分組賽，奪冠大熱法國將對陣已宣佈出局的波蘭。
在首場分組賽因鼻骨骨折而傷出的法國皇牌基利安麥巴比（Kylian Mbappe），經過上場休息後，今場復任正選；而波蘭前鋒利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）頭兩場分組賽皆列後備，今場亦會正選上陣。
基利安麥巴比憑著一球十二碼，射入個人在歐國盃的第一個入球；但波蘭前鋒利雲杜夫斯基同樣回敬一球十二碼，最終兩軍以1:1戰和，法國僅能以D組次名出線。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
兩軍正選陣容
法國（4-3-3）：邁治蘭（Mike Maignan）；祖利斯古迪（Jules Kounde）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）、威廉沙列巴（William Saliba）、迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）；曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、尼高路簡迪（N'Golo Kante）、拉比奧特（Adrien Rabiot）；奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、基利安麥巴比、巴高拿（Bradley Barcola）
波蘭（3-4-3）：史高盧比斯基（Lukasz Skorupski）；積及基奧柯（Jakub Kiwior）、達維杜域斯（Pawel Dawidowicz）、碧拿歷克（Jan Bednarek）；沙利斯基（Nicola Zalewski）、施連斯基（Piotr Zielinski）、積及莫達（Jakub Moder）、比森法蘭高斯基（Przemyslaw Frankowski）；烏賓斯基（Kacper Urbanski）、利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）、施巴斯坦施曼斯基（Sebastian Szymanski）
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麥巴比浪費黃金機會 兩軍半場無入球
上半場法國如預期般採取主動，翼鋒奧士文尼迪比利於11分鐘右路「落底」傳中，急勁地波傳予後上的左閘迪奧靴南迪斯勁射，僅中網側。及至19分鐘，尼高路簡迪策動反擊，傳予入楔禁區的奧士文尼迪比利近門一射，卻被波蘭門將史高盧比斯基以身體擋出。
波蘭於34分鐘迎來他們在上半場的黃金機會，施連斯基於左路底線傳中，利雲杜夫斯基在無人看管下頂偏。雖然慢鏡重播顯示皮球有碰到法國中堅威廉沙列巴，但球證未有示意角球。
臨完半場前，基利安麥巴比曾有兩次機會射入他於歐國盃的第一球。這名下季將會效力皇家馬德里的前鋒，於41分鐘與巴高拿在禁區「撞牆」後窄位起腳，可惜被波蘭門將史高盧比斯基僅僅撲出；其後44分鐘再次於左路與巴高拿在禁區「撞牆」後窄位施射，同樣被史高盧比斯基撲出，兩軍上半場互交白卷。
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麥巴比終於「開齋」 波蘭戲劇性十二碼追平
換邊後「高盧雄雞」繼續搶攻，終於在56分鐘有所收獲。效力阿仙奴的波蘭中堅積及基奧柯禁區內出腳「勾跌」法國翼鋒奧士文尼迪比利，球證直指十二碼點。基利安麥巴比操刀極刑中鵠，不僅為法國領先1:0，還攻入個人於歐國盃賽事的第一球，更興奮得除面罩慶祝。
落後一球的波蘭積極反撲，力求「破蛋」。烏柏美卡奴於75分鐘在禁區內從後踢跌施維達斯基，球證原本未有示意犯規。然而，在視像助理裁判（VAR）的建議下，意籍球證古達（Marco Guida）到球場外的螢幕觀看重播後，改判十二碼。利雲杜夫斯基主射卻被法國門將邁治蘭「捉路」撲出，但VAR再次介入，認為邁治蘭在射門之際站出白線，故再判十二碼重射。利雲杜夫斯基再次主理十二碼，今次則射得「刁鑽」擦內柱而入，波蘭憑著一連串奇情至極的「十二碼事件」，追平比數1:1。
最終比賽亦以相同比數，和局收場。
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兩軍各得一分後，波蘭三戰僅得一分排在D組榜尾出局；而法國則被全取三分的奧地利反超前，僅得次名，出線16強後將會迎戰E組次名。
歐國盃明日賽程：
6月27日（四）凌晨12時 — 斯洛伐克對羅馬尼亞
6月27日（四）凌晨12時 — 烏克蘭對比利時
6月27日（四）凌晨3時 — 格魯吉亞對葡萄牙
6月27日（四）凌晨3時 — 捷克對土耳其