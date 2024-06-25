溫網｜祖高域稱只為錦標而戰　港將黃澤林外圍賽出局

溫布頓公開賽即將展開，在法國公開賽時受傷退出的祖高域（Novak Djokovic）重返賽場，為溫網備戰。在被問及其傷勢時，他指自己如果不覺得自己狀態足夠是不會參賽，因為他不打算只是來「一輪遊」。至於首次出戰溫網外圍賽的香港代表黃澤林，在首圈面對美國的施華達（Zachary Svajda），就以兩盤4:6的局數不敵對手被淘汰。 在法網因傷退賽，祖高域的右膝半月板在不足3周前才完成手術。這位37歲的前「一哥」被問到身體的狀況：「我不會來只打幾圈。如果我知道可以接近我的極限，或發揮到極限，我會比賽，如果不能，我會將機會給予其他人。」他再指：「我只會在知道自己的狀態足夠在賽事打得更後甚至爭取錦標我才會參賽，這就是目前的狀態。」

祖高域表示：「康復進度每日都在向好方面發展，正逐步逐步地好轉。就是這給我希望和鼓勵去繼續。我在慢慢處理，我不會立即將自己推到100%，不過我希望在未來幾日可以達到。」祖高域在過去5屆都打入決賽，僅在去年決賽不敵西班牙的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）未能奪標。 黃澤林轟12個Ace 至於正在進行的外圍賽，香港代表的黃澤林首次出戰。他在首圈就面對世界排名118的美國代表施華達，黃澤林全場打出12個直接發球得分的「Ace」，對方僅1次。然而黃澤林在今場的無壓力失誤也多，全場達31次，比對手9次多，令黃澤林以兩盤4:6及4:6，盤數輸0:2出局。