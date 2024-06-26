U18女子籃球亞洲盃周一(24日)在深圳揭幕，中國隊於B組首兩戰分別以109:50大勝印尼，及以90:68擊敗新西蘭。外界均聚焦中國隊的17歲新星「女姚明」張子宇，首次參加國際大賽的她，身高已長到2.28米，幾乎不需起跳就能入樽得分，對方完全毫無辦法，「只是站著就打爆對手」，美媒看好「女巨人」於2027年打入WNBA。

張子宇2007年於山東濟南出生，父母都曾經是職業籃球運動員，父親2.13米，母親1.98米，基因令她小一時身高已是1.57米，到了小六就已長到2.06米，這是她首次入選國字號集訓隊，目前身高已達2.28米，比姚明高2厘米。

首次參加國際大賽的她，即於U18女子籃球亞洲盃大發神威，隊友只要把傳予內線等待的她基本上就能得分，更不需起跳就入樽，即使對手加派人手亦毫無辦法看管。張子宇首戰對印尼上場13分鐘拿下19分、7次籃板，第二場對新西蘭正選打了22分鐘更狂轟36分及貢獻13次籃板，震撼全場。內地籃壇視張子宇為未來中國女籃新希望，有球迷希望她直接入選成年國家隊。

美媒看好2027年進WNBA

見識到張子宇的威力，不僅賽會發文點讚，並令美媒驚嘆中國出現「女版姚明」：「張子宇17歲的年紀在U18亞洲盃毫無壓力，打球幾乎不流汗。」、「誰防得了她啊」。根據WNBA規定，國際球員年滿20歲才可獲選秀資格，而張子宇將在2027年5月1日年滿20歲，不少球迷表示：「女版姚明，希望她能來WNBA打球」。