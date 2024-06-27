美洲國家盃｜主辦國不欺場 美國爭首名勢炒巴拿馬

上仗迎戰玻利維亞，美國全場多達20次射門，其中8次中目標；隊長基斯甸普列錫上半場已交出1入波1助攻，造就射手科拿連巴洛根完半場前射成2比0，若非後備前鋒列卡度柏比，下半場多次浪費入球良機，美國隨時大捷；主隊吸取上仗經驗後，預期一眾球員，今場踢來會分外肉緊。

美國主場之利 盼爭取得失球

與歐國盃不同，由於美洲盃只有小組首、次名才能晉級，強隊在頭2輪分組賽，其實未有太大留力空間。東道主美國最後一輪分組賽鬥實力相當的烏拉圭，今戰當然希望大炒巴拿馬，在得失球差方面先取得優勢，有利爭首名，以部署鬥8強對手。

上屆美洲金盃，巴拿馬雖曾在4強憑互射12碼淘汰美國，但要留意的是，美國當時只派二線兵出戰，不足為辱。畢竟，巴拿馬近年出訪精銳盡出的美國，每每大敗收場；再對上2次作客鬥全力出擊的美國共失11球，可見雙方實力差距。再者，巴拿馬的踢法似不甘於全程死守，上仗鬥烏拉圭亦有10次射門，最終輸1比3，今場慎防又大敗。