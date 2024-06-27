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體育
2024-06-27 11:46:47

美洲國家盃｜墨西哥射失12碼負委內瑞拉　厄瓜多爾贏牙買加上次席

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委內瑞拉門將救出墨西哥的12碼，令球隊保住一球優勢。(美聯社)

委內瑞拉門將救出墨西哥的12碼，令球隊保住一球優勢。(美聯社)

今屆由南美及北美洲共同舉辦的美洲國家盃，北美勁旅的墨西哥，在分組第2場吃敗仗，被委內瑞拉射入一個12碼及救出他們的一個12碼，以1:0小勝。而同組的厄瓜多爾又擊敗牙買加，令墨西哥跌落小組第3。

上場只是小勝牙買加，墨西哥面對委內瑞拉，上半場互交白卷。下半場委內瑞拉在57分鐘，因為墨西哥的基洛尼斯（Julian Quinonez）禁區內被指犯規，踢跌岩保路（Jon Aramburu），被判罰12碼。委內瑞拉由荷西朗頓（Salomon Rondon）操刀射入，墨西哥先落後。兩次以受邀身份在美洲盃獲得亞軍的墨西哥，之後強攻委內瑞拉，但仍難尋破關之法，直到87分鐘，視像助理裁判（VAR）指委內瑞拉球員犯手球，球證翻看後判罰12碼，然而墨西哥的奧比連賓尼達（Orbelin Pineda）射左路地波，被門將的拉菲爾羅姆（Rafael Romo）救出，令委內瑞拉成功保住1:0勝局完場。

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墨西哥的基洛尼斯犯規令球隊先輸12碼。(美聯社) 朗頓為委內瑞拉射入12碼領先。(美聯社) 委內瑞拉1:0擊敗墨西哥。(美聯社) 委內瑞拉1:0擊敗墨西哥。(美聯社) 委內瑞拉1:0擊敗墨西哥。(美聯社) 委內瑞拉1:0擊敗墨西哥。(美聯社) 委內瑞拉1:0擊敗墨西哥。(美聯社)

委內瑞拉率先出線八強

同組另一場比賽，厄瓜多爾就以3:1擊敗牙買加。厄瓜多爾在上半場13分鐘先因為射門被牙買加的卡斯龐馬（Kasey Palmer）改變方向笠入而領先，在補時階段厄瓜多爾獲得12碼，並由年僅17歲的簡迪利派斯（Kendry Paez）操刀射入，半場厄瓜多爾兩球在手。換邊後雖然米查利安東尼奧（Michail Antonio）為牙買加追回一球，不過艾倫明達（Alan Minda）補時建功，令厄瓜多爾贏3:1。

墨西哥輸波後，在分組跌至第3位，而厄瓜多爾就升上次席，委內瑞拉兩戰全勝在B組以6分領先，並因為最後一仗墨西哥會硬撼厄瓜多爾，因此委內瑞拉已取得八強席位。

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卡斯龐馬的烏龍球讓牙買加落後0:1。(美聯社) 17歲的派斯為厄瓜多爾射入12碼，擴大比數至2:0。(美聯社) 明達為厄瓜多爾射成3:1。(美聯社) 厄瓜多爾3:1擊敗牙買加。(美聯社) 厄瓜多爾3:1擊敗牙買加。(美聯社) 厄瓜多爾3:1擊敗牙買加。(美聯社)
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