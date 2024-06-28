美洲國家盃｜巴西啞火老鼠拉「圭」

美洲國家盃D組第2輪分組賽，巴西明早遇上巴拉圭。上輪遇上「鐵桶陣」的哥斯達黎加，森巴兵團贏盡形勢卻被悶和，鋒力要重新估計；球隊近績顯示欠霸氣，今場遇上善守不善攻的巴拉圭，寧吼「入球大細」[2.5/3]球細盤(球賽編號FB8716，6月29日09:00 開賽)。
巴西上仗雖然由頭攻到尾，但先有巴黎聖日耳門中堅馬昆賀斯食詐胡；再有紐卡素中場般奴古馬雷斯勁射中柱，全場19次射門只得3次中目標，終被0射門的哥斯達黎加悶和0比0，表現令人失望。
縱然森巴陣中粒粒皆星，近年盛產翼鋒，卻無法孕育多產射手。從皇家馬德里球星雲尼斯奧斯祖利亞，過往30次代表巴西出戰只入3球可見一斑。以巴西近10場賽事只贏3場，兼且從未試過輕取對手，要在短期內大幅提升前線火力，絕非易事。
對手巴拉圭上輪憑白禮頓好波之人祖利奧安施素破蛋，1比2不敵哥倫比亞。縱然巴拉圭近年都偶有新星湧現，但演出卻不進反退，近10場賽事7場0入球，當中2場勝仗亦只是小勝弱旅玻利維亞與巴拿馬；是役遇上控球能力極強的巴西，預期巴拉圭或辦法哥斯達黎加死守，今場入球不會多。
哥倫比亞J洛有態
同組的哥倫比亞，明早則會遇上哥斯達黎加。哥倫比亞首戰憑球星占士洛迪古斯包辦2次助攻，造就水晶宮翼衛丹尼爾蒙路斯、般尼茅夫中場謝佛臣利馬建功，險勝巴拉圭。球隊今屆實力平均，但利物浦的路易斯迪亞斯等幾位攻擊主力，上仗浪費不少機會；是役遇上近期善守的哥斯達黎加，亦寧吼「入球大細」[2.5/3]球細盤！(球賽編號FB8715，6月29日06:00 開賽)