美洲國家盃｜巴西復勇大勝巴拉圭　哥倫比亞輕取哥斯達黎加出線

美洲國家盃分組賽，巴西在第2場終於迎來勝利，在射手的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）梅開二度下，以4:1大勝巴拉圭，取得今屆賽事的首個入球及首場勝利。而同組哥倫比亞就輕取哥斯達黎加3:0，提早取得出線資格，下一場巴西要對哥倫比亞。
上仗悶和哥斯達黎加的巴西，今場當然希望重振足球王國聲威。上半場先有盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）在31分鐘射失12碼。幸好是雲尼斯奧斯在4分鐘後建功，為巴西隊打開紀錄。效力基羅納的沙維奧（Savio）在43分鐘再為巴西添紀錄，加上補時雲尼斯奧斯梅開二度，半場巴西領先3:0。
雲尼斯奧斯為巴西梅開二度
換邊僅3分鐘，奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）為巴拉圭追回一球，不過柏基達在65分鐘射入另一個12碼將功補過，將比數再拉開至4:1，而巴拉圭之後有古巴斯（Andres Cubas）領紅牌，使球隊打少一個，最終巴西維持4:1勝果完場。
同組的哥倫比亞，在第2場比賽就繼續輕鬆贏波。上半場先有路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）的12碼建功，加上達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）及祖安哥度巴（Jhon Cordoba）的入球，以3:0輕取首仗守和巴西的哥斯達黎加。哥倫比亞目前以6分，提早出線八強，而下一仗會對巴西，巴西只要1分都可以出線，而哥斯達黎加會對巴拉圭，哥斯達黎加需要大勝兼巴西輸波才有出線希望。