美洲國家盃｜巴西首戰悶和哥斯達黎加　哥倫比亞贏巴拉圭

前巴西國腳的朗拿甸奴（Ronaldinho），早前批評現在的巴西隊平庸，雖然被爆他之後都有索取門票，但是巴西隊在美洲國家盃的首戰，確實也令球迷失望，在全場有較多攻門下，只與哥斯達黎加踢平0:0。同組的哥倫比亞，則以2:1擊敗巴拉圭。
在洛杉磯出戰的巴西，面對着北美的哥斯達黎加，在上半場30分鐘本來成功撕破對手防線，馬昆賀斯（Marquinhos）把握罰球機會，門前補中，不過經VAR判定後，入球被推翻，半場雙方互無紀錄。在英超有面臨長期停賽風險的盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta），在下半場一記的遠射又被門框擋出，而之後哥斯達黎加門將的史基拉（Patrick Sequeira）又救出巴西的射門，令巴西在首戰在擁有75%的控球率下，與哥斯達黎加踢成0:0。
J洛交兩個助功予水晶宮孖寶
同組的另一場比賽，哥倫比亞就贏波而回。32歲的前世界盃金靴得主占士洛迪古斯（James Rodríguez）今場依舊搶鏡，上半場交出兩個的助攻，令丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）與謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）一對水晶宮孖寶取得入球，半場領先2:0。雖然同樣效力英超白禮頓的祖利奧安斯素（Julio Enciso）為巴拉圭追回一球，不過哥倫比亞仍然以2:1獲勝，全取3分。
哥倫比亞在D組目前就以3分領先，而巴西及哥斯達黎加就各得1分。巴西下一仗會在當地時間的周五（28日）鬥巴拉圭，而哥斯達黎加會對哥倫比亞。