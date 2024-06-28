美洲國家盃｜美國爆冷負巴拿馬出線勢危　烏拉圭輕取玻利維亞

美洲國家盃的分組賽，東道主的美國爆冷吞敗，在領先1球下，被巴拿馬反勝2:1，雙方今場火藥味濃，各有一人被逐。同組的烏拉圭就輕鬆地以5:0大勝玻利維亞，美國最後一仗要硬撼烏拉圭爭出線。

上仗擊敗玻利維亞，主場的美國今仗開賽就連受兩下打擊，先有韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）5分鐘的入球，被視像助理裁判（VAR）證實越位而入球無效，然後名將之後的添莫菲韋亞（Timothy Weah）在18分鐘因為打向對手的洛達歷克米拿（Roderick Miller），被球證直接紅牌驅逐。少打一人的美國隊，卻在22分鐘由巴朗根（Folarin Balogun）的遠射打開紀錄。可是美國的領先優勢在4分鐘後，就被施薩布克文（Cesar Blackman）的入球抵銷，半場打成1:1。