美洲國家盃｜美國爆冷負巴拿馬出線勢危　烏拉圭輕取玻利維亞

美洲國家盃的分組賽，東道主的美國爆冷吞敗，在領先1球下，被巴拿馬反勝2:1，雙方今場火藥味濃，各有一人被逐。同組的烏拉圭就輕鬆地以5:0大勝玻利維亞，美國最後一仗要硬撼烏拉圭爭出線。
上仗擊敗玻利維亞，主場的美國今仗開賽就連受兩下打擊，先有韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）5分鐘的入球，被視像助理裁判（VAR）證實越位而入球無效，然後名將之後的添莫菲韋亞（Timothy Weah）在18分鐘因為打向對手的洛達歷克米拿（Roderick Miller），被球證直接紅牌驅逐。少打一人的美國隊，卻在22分鐘由巴朗根（Folarin Balogun）的遠射打開紀錄。可是美國的領先優勢在4分鐘後，就被施薩布克文（Cesar Blackman）的入球抵銷，半場打成1:1。
換邊後少打一人的美國的正選門將馬特端納（Matt Turner）更因為上半場被對手犯規受傷要換下火線。到83分鐘，荷西法查度（Jose Fajardo）的入球，令巴拿馬反先，不過隊友的卡拉史基拿（Adalberto Carrasquilla）在5分鐘後的一次魯莽攔截，被球證驅逐，雙方同樣要10人應戰。然而已經為時已晚，美國以1:2不敵巴拿馬。
美國最後一仗對烏拉圭
同組的另一場比賽，首仗擊敗巴拿馬的烏拉圭，上半場已有法根度柏利斯查（Facundo Pellistri）及達雲紐尼斯（Darwin Nunez）的入球，半場領先2:0。而麥斯米利安阿拿奧祖（Maximilian Araujo）、費達歷高華維迪（Federico Valverde）及賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）各入一球，輕鬆以5:0大勝。
最後一輪比賽，美國需要面對烏拉圭，而巴拿馬會對玻利維亞。烏拉圭目前有6分，而美國只有3分，加上同樣3分的巴拿馬最後一仗會對最弱的玻利維亞，令美國面對烏拉圭可能要盡力爭勝。