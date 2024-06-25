美洲國家盃｜美斯談自己的足球天賦：是上帝選中我

在周一（24日）踏入37歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi），在接受網上的電台回應自己足球天賦的問題，他表示自己是上帝選擇之人。

正在美國為阿根廷出戰美洲國家盃的美斯，在接受阿根廷的網上電台訪問，被問到他的足球天賦時，他表示：「這對我來說很清楚，我天生就是這樣，是上帝選擇了我。這是給予我的禮物，我嘗試利用這天賦，盡可能得到最大的好處。事實是，即使我做了裊多，我小時候也沒做過甚麼去成為現在這樣的球員。」