美洲國家盃｜美斯談自己的足球天賦：是上帝選中我

在周一（24日）踏入37歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi），在接受網上的電台回應自己足球天賦的問題，他表示自己是上帝選擇之人。
正在美國為阿根廷出戰美洲國家盃的美斯，在接受阿根廷的網上電台訪問，被問到他的足球天賦時，他表示：「這對我來說很清楚，我天生就是這樣，是上帝選擇了我。這是給予我的禮物，我嘗試利用這天賦，盡可能得到最大的好處。事實是，即使我做了裊多，我小時候也沒做過甚麼去成為現在這樣的球員。」
他又指：「在我3、4歲時，我沒留意過世界盃以及所有在進行的比賽，我只是簡單地踢球，因為我喜歡足球，這是我的興趣。我花所有時間在踢球，以及尋找誰來一起玩。我天生就是這樣，在我非常年輕時，我就如多數的阿根廷人一樣喜歡足球，我就已經在尋找樂趣，一開始就是如此。」
美斯在此前，曾帶領阿根廷在3屆美洲國家盃決賽落敗，他說：「我不想重溫或審視這些，不過長遠而言這是幫助你成長。毋庸置疑是痛苦的，因為已經連續3次在決賽失利。我們在美洲盃的表現很好，並且打入決賽，而且遠遠優於其他球隊。在決賽對智利（2016年），即使我們有很多重要機會，我們表現也勝一籌，但還是再於12碼落敗。」而阿根廷在下一場的分組，就會再次面對智利。