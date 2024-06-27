香港隊主帥將進行最後遴選程序　未確定9月友賽對手

前香港足球代表隊的主帥安達臣，在早前落實加盟中甲球會的雲南玉昆後，中國香港足球總會主席霍啟山透露，招聘程序已經結束了申請階段，並開始整體申請者並安排遴選。而有傳港隊會在9月與斐濟及所羅門群島等球隊友賽，他就指目前未有落實，並指有多支球隊也有興趣來港比賽。

在安達臣離隊後，港隊在對伊朗及土庫曼的兩場比賽都只能由助教盧斯爾暫掌。足總在早前已進行全球招聘，霍啟山透露，有關申請程序已經結束，目前未能公布有多少申請，並表示會先整體所有申請者後再進行遴選。霍又表示，足總未有指定繼任人選必須是外籍教練，一切也會看是否符合香港隊的需要。